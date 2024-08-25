СМИ: Дуров знал о его розыске во Франции и всё равно прилетел

Миллиардер, основатель Telegram Павел Дуров знал, что его разыскивают власти Франции, но всё равно прилетел, сообщает РИА Новости со ссылкой на французские СМИ.

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Как заявил неназванный следователь во Франции, Дуров прибыл на частном самолете в страну из Баку в сопровождении телохранителя и помощницы. Бизнесмен намеревался поужинать в Париже и провести в городе как минимум один вечер.

Правосудие Франции вменяет Дурову отказ в модерации и сотрудничестве со следователями в отношении правонарушителей, действовавших на платформе Telegram.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что арест миллиардера является продолжением санкционной политики США. По ее словам, задержание Дурова во Франции — удар по блокчейн-проекту TON, в который «инвестировали представители крупного российского бизнеса».

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ФОТО: Страница Павла Дурова в соцсети во "ВКонтакте"
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