СМИ: Дуров знал о его розыске во Франции и всё равно прилетел
Миллиардер, основатель Telegram Павел Дуров знал, что его разыскивают власти Франции, но всё равно прилетел, сообщает РИА Новости со ссылкой на французские СМИ.
Как заявил неназванный следователь во Франции, Дуров прибыл на частном самолете в страну из Баку в сопровождении телохранителя и помощницы. Бизнесмен намеревался поужинать в Париже и провести в городе как минимум один вечер.
Правосудие Франции вменяет Дурову отказ в модерации и сотрудничестве со следователями в отношении правонарушителей, действовавших на платформе Telegram.
Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что арест миллиардера является продолжением санкционной политики США. По ее словам, задержание Дурова во Франции — удар по блокчейн-проекту TON, в который «инвестировали представители крупного российского бизнеса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru