Лукашенко: События в Белоруссии вскрыли недостатки в системах управления
События, происходящие в Белоруссии во время и после президентских выборов, вскрыли недостатки в системах управления в республике и работе некоторых органов власти. Как сообщает агентство БелТА, с таким заявлением выступил президент Александр Лукашенко.
Напомним, массовые протестные акции протеста начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента. На них, согласно данным ЦИК, победу одержал Александр Лукашенко, который набрал 80,1% голосов. Между тем, в акциях протеста 6 сентября приняли участие около 31 тыс. человек, 633 участника задержаны. Об этом заявила официальный представитель МВД республики Ольга Чемоданова, подчеркивают Известия.
К слову, ранее стало известно, что более половины россиян (66%), опрошенных фондом «Общественное мнение» 4 сентября, следят за обстановкой в Белоруссии на фоне переизбрания президентом Александра Лукашенко и массовых протестов. Как пишут «Ведомости» со ссылкой на результаты исследования, Лукашенко поддерживают 46% респондентов из числа тех, кто старается быть в курсе событий.
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