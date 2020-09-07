Лукашенко: События в Белоруссии вскрыли недостатки в системах управления

События, происходящие в Белоруссии во время и после президентских выборов, вскрыли недостатки в системах управления в республике и работе некоторых органов власти. Как сообщает агентство БелТА, с таким заявлением выступил президент Александр Лукашенко.

Напомним, массовые протестные акции протеста начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента. На них, согласно данным ЦИК, победу одержал Александр Лукашенко, который набрал 80,1% голосов. Между тем, в акциях протеста 6 сентября приняли участие около 31 тыс. человек, 633 участника задержаны. Об этом заявила официальный представитель МВД республики Ольга Чемоданова, подчеркивают Известия.