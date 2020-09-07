Лукашенко: События в Белоруссии вскрыли недостатки в системах управления

События, происходящие в Белоруссии во время и после президентских выборов, вскрыли недостатки в системах управления в республике и работе некоторых органов власти. Как сообщает агентство БелТА, с таким заявлением выступил президент Александр Лукашенко.

Напомним, массовые протестные акции протеста начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента. На них, согласно данным ЦИК, победу одержал Александр Лукашенко, который набрал 80,1% голосов. Между тем, в акциях протеста 6 сентября приняли участие около 31 тыс. человек, 633 участника задержаны. Об этом заявила официальный представитель МВД республики Ольга Чемоданова, подчеркивают Известия.

Польша опровергла «перехват» Лукашенко разговора о Навальном

К слову, ранее стало известно, что более половины россиян (66%), опрошенных фондом «Общественное мнение» 4 сентября, следят за обстановкой в Белоруссии на фоне переизбрания президентом Александра Лукашенко и массовых протестов. Как пишут «Ведомости» со ссылкой на результаты исследования, Лукашенко поддерживают 46% респондентов из числа тех, кто старается быть в курсе событий.


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПротестыВыборы ПрезидентаБелоруссияАлександр Лукашенко
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры