СМИ анонсировали обращение Путина перед голосованием по Конституции
Президент РФ Владимир Путин обратится к россиянам перед голосованием по поправкам в Конституцию, чтобы лично разъяснить их смысл. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на два неназванных источника.
Один из них ожидает обращения в один из дней после парада Победы, который в этом году из-за коронавируса был перенесён на 24 июня. Другой собеседник агентства назвал в качестве возможных дат «разъяснительного» выступления 29 или 30 июня.
Само голосование, как известно, начнётся 25 июня, основной датой плебисцита выбрано 1 июля.
Ранее в Кремле сообщили о переносе даты традиционной «Прямой линии с Владимиром Путиным». Проведение мини-прямой линии до голосования по Конституции не планируется, она пройдёт позже и в полноформатном варианте, писали «Известия» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
Источники РБК со своей стороны узнали, что президент может выступить с обращением к нации после голосования, чтобы поблагодарить россиян за участие.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
553 тыс.+7 843 / сут.
Умерли
7 478+194 / сут.
Выздоровели
304 тыс.+10 036 / сут.
- Опрос: Почти половина россиян хочет освоить новую профессию
- Bloomberg: Приглашённых на парад с Путиным ветеранов отправили на карантин
- Транспортный налог в России предложили снизить на 25%
- Шестеро погибли в ДТП в Мордовии
- СМИ анонсировали обращение Путина перед голосованием по Конституции
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru