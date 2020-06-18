СМИ анонсировали обращение Путина перед голосованием по Конституции

Президент РФ Владимир Путин обратится к россиянам перед голосованием по поправкам в Конституцию, чтобы лично разъяснить их смысл. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на два неназванных источника.

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Один из них ожидает обращения в один из дней после парада Победы, который в этом году из-за коронавируса был перенесён на 24 июня. Другой собеседник агентства назвал в качестве возможных дат «разъяснительного» выступления 29 или 30 июня.

Само голосование, как известно, начнётся 25 июня, основной датой плебисцита выбрано 1 июля.

Ранее в Кремле сообщили о переносе даты традиционной «Прямой линии с Владимиром Путиным». Проведение мини-прямой линии до голосования по Конституции не планируется, она пройдёт позже и в полноформатном варианте, писали «Известия» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Источники РБК со своей стороны узнали, что президент может выступить с обращением к нации после голосования, чтобы поблагодарить россиян за участие.

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ФОТО: РИА Новости//Алексей Дружинин
ТЕГИ:ГолосованиеВладимир ПутинКонституция РФ
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