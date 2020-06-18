СМИ анонсировали обращение Путина перед голосованием по Конституции

Один из них ожидает обращения в один из дней после парада Победы, который в этом году из-за коронавируса был перенесён на 24 июня. Другой собеседник агентства назвал в качестве возможных дат «разъяснительного» выступления 29 или 30 июня.

Само голосование, как известно, начнётся 25 июня, основной датой плебисцита выбрано 1 июля.

Ранее в Кремле сообщили о переносе даты традиционной «Прямой линии с Владимиром Путиным». Проведение мини-прямой линии до голосования по Конституции не планируется, она пройдёт позже и в полноформатном варианте, писали «Известия» со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Источники РБК со своей стороны узнали, что президент может выступить с обращением к нации после голосования, чтобы поблагодарить россиян за участие.

