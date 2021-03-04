СМИ: Американские сенаторы просят Байдена ввести санкции против «Северного потока - 2»
Группа из 40 сенаторов обратилась к президенту США Джо Байдена с призывом ввести новые санкции в отношении компаний, которые принимают участие в строительстве газопровода «Северный поток - 2», сообщает агентство Bloomberg.
Агентство заявляет, что в его распоряжении есть письмо сенаторов от 3 марта, в котором они подвергли критике доклад Госдепартамента и его список юридических лиц, участвующих проекте. Сенаторы назвали документ «полностью неадекватным», так как в нём указаны не все суда, строящие газопровод, и компании, оказывающие страховые и сертификационные услуги.
Представители сената отметили, что строительство газопровода продолжается, при этом в публичном доступе есть полная информация о судах и компаниях, чья деятельность, подпадает под санкции.
Ранее стало известно, что завершение проекта «Северный поток - 2" откладывается до осени 2021 года. Зампред правления «Газпрома» Фамил Садыгов отметил, что на строительство влияют разные факторы, в том числе, погода, однако главное - запуск самого газопровода.
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