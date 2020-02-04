СМИ: Акимов возглавил «Почту России»

Совет директоров «Почты России» избрал генеральным директором компании бывшего вице-премьера России Максима Акимова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По данным агентства, Николай Подгузов, который возглавлял «Почту России» с 2017 года, переходит на должность первого замгендиректора.

Отмечается, что одновременно Акимов вышел из состава совета директоров, который возглавлял - по уставу «Почты России» гендиректор не может в это же время быть его председателем.

По некоторым данным, новый совет директоров может возглавить помощник президента Максим Орешкин.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к главе Минпромторга Денису Мантурову и гендиректору «Почты России» Николаю Подгузову с просьбой приостановить доставку в РФ интернет-посылок из китайских интернет-магазинов. Во вторник эту инициативу обсудят в пресс-центре НСН.

