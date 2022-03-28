СМИ: агентство Bloomberg намерено отключить клиентов из РФ от своих терминалов

По словам источника, отключение запланировано на 3 апреля, пользователи уже были предупреждены, правда пока только устно.

Собеседник добавил, что доступ к терминалам запретят российским банкам, в отношении которых были введены санкции.

Ранее Евросоюз согласовал отключение от межбанковской системы передачи информации SWIFT белорусских «Белагропромбанка», «Дабрабыта» и Банка развития Белоруссии, сообщает RT.