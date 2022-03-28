СМИ: агентство Bloomberg намерено отключить клиентов из РФ от своих терминалов
Российские клиенты будут отключены от терминалов американского информационного агентства Bloomberg, сообщает РБК со ссылкой на сотрудника компании.
По словам источника, отключение запланировано на 3 апреля, пользователи уже были предупреждены, правда пока только устно.
Собеседник добавил, что доступ к терминалам запретят российским банкам, в отношении которых были введены санкции.
Ранее Евросоюз согласовал отключение от межбанковской системы передачи информации SWIFT белорусских «Белагропромбанка», «Дабрабыта» и Банка развития Белоруссии, сообщает RT.
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