СМИ: агентство Bloomberg намерено отключить клиентов из РФ от своих терминалов

Российские клиенты будут отключены от терминалов американского информационного агентства Bloomberg, сообщает РБК со ссылкой на сотрудника компании.

Bloomberg: Google переводит своих сотрудников из РФ

По словам источника, отключение запланировано на 3 апреля, пользователи уже были предупреждены, правда пока только устно.

Собеседник добавил, что доступ к терминалам запретят российским банкам, в отношении которых были введены санкции.

Ранее Евросоюз согласовал отключение от межбанковской системы передачи информации SWIFT белорусских «Белагропромбанка», «Дабрабыта» и Банка развития Белоруссии, сообщает RT.

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