Bloomberg: Google переводит своих сотрудников из РФ
Американская компания Google в последние недели начала перемещать своих сотрудников из страны. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомых с решениями компании.
По данным источников, в московском офисе Google работало 244 человека, и компания помогла тем, кто был заинтересован в переезде, выехать в этом месяце. Google также помог выехать своим сотрудникам из Украины, где в компании работало около 50 человек.
Google прекратил свой рекламный бизнес в России в начале марта, сохранив основные услуги, такие как поиск и карты, в стране, «чтобы обеспечить доступ к глобальной информации и перспективам».
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