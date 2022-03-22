Bloomberg: Google переводит своих сотрудников из РФ

Американская компания Google в последние недели начала перемещать своих сотрудников из страны. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомых с решениями компании.

По данным источников, в московском офисе Google работало 244 человека, и компания помогла тем, кто был заинтересован в переезде, выехать в этом месяце. Google также помог выехать своим сотрудникам из Украины, где в компании работало около 50 человек.

Google прекратил свой рекламный бизнес в России в начале марта, сохранив основные услуги, такие как поиск и карты, в стране, «чтобы обеспечить доступ к глобальной информации и перспективам».

