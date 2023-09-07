СМИ: Африканский союз войдет в состав «Большую двадцатку» в 2024 году

Африканский союз (АС) станет частью «Большой двадцатки» (G20) только в 2024 году, после перехода председательства от Индии к Бразилии, сообщает Reuters со ссылкой на индийские источники.

Путин допустил, что Африканский союз подключат к G20 на саммите в Индии

Собеседники агентства утверждают, что АС получит статус «приглашенной международной организации», возражений против этого члены G20 не высказывали.

Другой источник Reuters из ЮАР отметил, что об окончательном решение о вступлении АС в «Большую двадцатку» будет объявлено 9 сентября, но не исключено, что кто-то из членов объединения в последний момент наложит вето.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Африканский союз следует включить в состав «Большой двадцатки». Он отметил, что подобное решение стало бы отражением «уважения к континенту, его государствам и его растущему населению», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: g20.org
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