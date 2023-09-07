СМИ: Африканский союз войдет в состав «Большую двадцатку» в 2024 году
Африканский союз (АС) станет частью «Большой двадцатки» (G20) только в 2024 году, после перехода председательства от Индии к Бразилии, сообщает Reuters со ссылкой на индийские источники.
Собеседники агентства утверждают, что АС получит статус «приглашенной международной организации», возражений против этого члены G20 не высказывали.
Другой источник Reuters из ЮАР отметил, что об окончательном решение о вступлении АС в «Большую двадцатку» будет объявлено 9 сентября, но не исключено, что кто-то из членов объединения в последний момент наложит вето.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Африканский союз следует включить в состав «Большой двадцатки». Он отметил, что подобное решение стало бы отражением «уважения к континенту, его государствам и его растущему населению», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru