Путин допустил, что Африканский союз подключат к G20 на саммите в Индии

Россия рассчитывает, что решение о подключении Африканского союза к Группе двадцати примут на следующем саммите организации в Индии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой союза, лидером Союза Коморских островов Азали Ассумани.

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Как отметил российский лидер, Москва одной из первых откликнулась на инициативу о предоставлении Африканскому союзу статуса полноправного члена Большой двадцатки.

«Рассчитываем, что это решение будет принято уже в сентябре в ходе саммита двадцатки», — цитирует Путина RT.

Саммит G20 пройдет 9-10 сентября в Нью-Дели, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН» .

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ФОТО: kremlin.ru
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