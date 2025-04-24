СМИ: Илон Маск и Скотт Бессент устроили перепалку в Белом доме

По данным портала, это произошло в Белом доме. Они на прошлой неделе вступили в ожесточенную перепалку в пределах слышимости президента Дональда Трампа и других должностных лиц во время спора о Налоговой службе. Ссора была настолько громкой, что одному из помощников пришлось вклиниться между чиновниками.

Напряжение между двумя соратниками президента нарастало уже давно и вызвано как различием подходов к госуправлению, так и тем, что Маск изначально лоббировал за кандидатуру Говарда Латника на позицию главы Минфина. В итоге Трамп назначил Бессента.

Ранее Маск заявил, что из-за падения прибыли Tesla сократит свое участие в работе DOGE, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

