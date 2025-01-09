СМИ: Администрация Трампа пересмотрит подход к окончанию конфликта на Украине

Команда Трампа пересматривает подход к завершению конфликта на Украине, пишет Financial Times со ссылкой на европейских чиновников, обсуждающих этот вопрос с будущей администрацией США. По словам одного из чиновников, команда Трампа «одержима силой и желанием выглядеть сильными», поэтому «они пересматривают подход к Украине».

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Источники издания утверждают, что люди избранного президента США пока еще не решили, как разрешить конфликт. Это, вероятно, означает, что поддержка Украины будет продолжаться и после инаугурации Трампа, отмечает FT.

В частности, чиновники обратили внимание на слова политика о том, что конфликт на Украине удастся остановить в течение полугода. При этом ранее Трамп утверждал, что урегулирует его за сутки. В администрации Трампа опасаются, что их действия могут сравнить с «катастрофическим выводом американских войск из Афганистана» при Джо Байдене, утверждает издание.

Ранее сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин будет приветствовать решение Трампа возобновить контакты с РФ.


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ФОТО: AP / ТАСС
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