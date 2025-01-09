СМИ: Администрация Трампа пересмотрит подход к окончанию конфликта на Украине

Источники издания утверждают, что люди избранного президента США пока еще не решили, как разрешить конфликт. Это, вероятно, означает, что поддержка Украины будет продолжаться и после инаугурации Трампа, отмечает FT.

В частности, чиновники обратили внимание на слова политика о том, что конфликт на Украине удастся остановить в течение полугода. При этом ранее Трамп утверждал, что урегулирует его за сутки. В администрации Трампа опасаются, что их действия могут сравнить с «катастрофическим выводом американских войск из Афганистана» при Джо Байдене, утверждает издание.

Ранее сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин будет приветствовать решение Трампа возобновить контакты с РФ.



