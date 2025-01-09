Песков: Путин будет приветствовать решение Трампа возобновить контакты с РФ

Президент России Владимир Путин будет приветствовать стремление избранного лидера США Дональда Трампа к контактам с РФ на высшем уровне. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«В случае, если после вступления в должность политическая воля [Трампа] к возобновлению контактов на высшем уровне сохранится, то, конечно, президент Путин будет это только приветствовать», — отметил представитель Кремля.

Как напомнил Песков, политик неоднократно говорил о готовности к контакту и необходимости диалога.

Ранее будущий спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что американский президент осознает важность диалога с Россией и Украиной, и у него будет возможность для общения как с Владимиром Путиным, так и с украинским президентом Владимиром Зеленским.

