Песков: Путин будет приветствовать решение Трампа возобновить контакты с РФ
Президент России Владимир Путин будет приветствовать стремление избранного лидера США Дональда Трампа к контактам с РФ на высшем уровне. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«В случае, если после вступления в должность политическая воля [Трампа] к возобновлению контактов на высшем уровне сохранится, то, конечно, президент Путин будет это только приветствовать», — отметил представитель Кремля.
Как напомнил Песков, политик неоднократно говорил о готовности к контакту и необходимости диалога.
Ранее будущий спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что американский президент осознает важность диалога с Россией и Украиной, и у него будет возможность для общения как с Владимиром Путиным, так и с украинским президентом Владимиром Зеленским.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: США передали Киеву большую часть обещанного оружия, но оно не помогло
- СМИ: Восьмилетний ребенок попал в реанимацию после отдыха с родителями
- СМИ: Байден планирует ввести новые санкции против России
- Экономист заявила, что в кризис нужна финансовая подушка от трех зарплат
- Экс-президент Грузии Зурабишвили заявила, что поедет на инаугурацию Трампа
- «Кризисная»: Песков оценил ситуацию в Приднестровье
- Доходы России от экспорта мороженого увеличились на 15%
- Очищенный от мазута песок хотят вернуть на пляжи Анапы
- В итальянском городе Белькастро запретили болеть
- Песков: Россия оказывает содействие в расследовании авиакатастрофы в Актау
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru