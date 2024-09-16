СМИ: Администрация Байдена может тайно разрешить Украине бить вглубь России
Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена может тайно разрешить Украине бить американскими дальнобойными ракетами вглубь территории России. Об этом говорится в аналитической статье журнала The Economist.
Авторы материала отмечают, что если Байден пойдет на уступки после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским, то вряд ли будет сделано публичное заявление. Так, в итоговом заявлении после встречи президента Байдена с британским премьером Киром Стармером на прошлой неделе Белый дом не сообщил о решении американского лидера разрешить Киеву удары западными ракетами вглубь территории РФ.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу CNN, что Киев еще не получил разрешение наносить удары западным оружием по территории России. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что использование Киевом западного оружия для ударов по территории России будет означать вступление НАТО в украинский конфликт, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Врачи без границ» прекращают свою деятельность в России
- СМИ: Администрация Байдена может тайно разрешить Украине бить вглубь России
- Французские охотники подверглись нападению 60 мигрантов с оружием и арматурой
- Военкор Коц рассказал о формировании котла для ВСУ под Угледаром
- Наушники Apple официально признали слуховым аппаратом
- В Подмосковье предложили запретить работать мигрантам в нескольких сферах
- Трампа признали виновным в незаконном использовании песни «Electric Avenue»
- КПП на границе Грузии с РФ будут закрывать на три часа в день с 18 сентября
- Останина: Далеко не каждый артист нужен в зоне СВО
- Вдова разведчика «Гудвина» заявила, что тот числится пропавшим без вести
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru