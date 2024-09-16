СМИ: Администрация Байдена может тайно разрешить Украине бить вглубь России

Авторы материала отмечают, что если Байден пойдет на уступки после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским, то вряд ли будет сделано публичное заявление. Так, в итоговом заявлении после встречи президента Байдена с британским премьером Киром Стармером на прошлой неделе Белый дом не сообщил о решении американского лидера разрешить Киеву удары западными ракетами вглубь территории РФ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу CNN, что Киев еще не получил разрешение наносить удары западным оружием по территории России. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что использование Киевом западного оружия для ударов по территории России будет означать вступление НАТО в украинский конфликт, передает «Радиоточка НСН».

