Песков заявил, что американские военные уже участвуют в конфликте на Украине
Военные США принимают участие в конфликте на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Комментируя ситуацию с отсутствием разрешения Запада на удары Украины иностранным вооружением по территории России, представитель Кремля подчеркнул, что специалисты и военные США участвуют в боевых действиях «без этих разрешений».
«Это и так происходит. Но что касается формализации этого всего, на этот счет было абсолютно недвусмысленное заявление президента Российской Федерации, где все... очень четко сказано», — указал Песков.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что применение западного оружия большой дальности для атак по территории страны будет означать, что «страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru