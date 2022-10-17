СМИ: 30% американцев готовы проголосовать за Байдена в 2024 году

Только 33% американцев готовы проголосовать за Джо Байдена на президентских выборах в 2024 году, свидетельствуют данные опроса Fox News.

Сообщается, что 54% респондентов ответили, что проголосовали бы за другого кандидата, около 10% опрошенных заявили, что еще слишком рано говорить об этом.

По данным опроса, на данный момент 53% граждан не довольны работой действующего президента, 46% оценили его труды на посту положительно.

Сенатор: в США «сыты» политикой Байдена

Жители США сыты по горло политикой главы государства Джо Байдена, который игнорирует их насущные проблемы, сообщил в эфире Fox News сенатор-республиканец Рик Скотт.

По его словам, американская администрация ведет себя «как ребенок, который не хочет брать на себя ответственность», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Выборы в СШАДжо Байден
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