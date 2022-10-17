СМИ: 30% американцев готовы проголосовать за Байдена в 2024 году
Только 33% американцев готовы проголосовать за Джо Байдена на президентских выборах в 2024 году, свидетельствуют данные опроса Fox News.
Сообщается, что 54% респондентов ответили, что проголосовали бы за другого кандидата, около 10% опрошенных заявили, что еще слишком рано говорить об этом.
По данным опроса, на данный момент 53% граждан не довольны работой действующего президента, 46% оценили его труды на посту положительно.
Жители США сыты по горло политикой главы государства Джо Байдена, который игнорирует их насущные проблемы, сообщил в эфире Fox News сенатор-республиканец Рик Скотт.
По его словам, американская администрация ведет себя «как ребенок, который не хочет брать на себя ответственность», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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