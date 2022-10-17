СМИ: 30% американцев готовы проголосовать за Байдена в 2024 году

Только 33% американцев готовы проголосовать за Джо Байдена на президентских выборах в 2024 году, свидетельствуют данные опроса Fox News.

Сообщается, что 54% респондентов ответили, что проголосовали бы за другого кандидата, около 10% опрошенных заявили, что еще слишком рано говорить об этом.

По данным опроса, на данный момент 53% граждан не довольны работой действующего президента, 46% оценили его труды на посту положительно.