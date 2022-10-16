Сенатор: в США «сыты» политикой Байдена

По его словам, американская администрация ведет себя «как ребенок, который не хочет брать на себя ответственность». Он обвинил президента и Демократическую партию в провоцировании высокой инфляции. Парламентарий считает, что граждане США «сыты по горло президентом, которого не волнуют ни цены на бензин, ни цены на еду», а также преступность.

«Он витает в мире грез. Это человек, у которого нет представления о том, что на самом деле происходит в реальном мире. Это человек, который всю жизнь зависел от правительства», — заявил сенатор.

Ранее конгрессмен от Республиканской партии Соединенных Штатов Том Тиффани призвал инициировать слушания, чтобы провести расследование действий главы государства Джо Байдена, который пытался вынудить Саудовскую Аравию отложить сокращение добычи нефти в рамках решения ОПЕК+.

