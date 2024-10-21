СМИ: 15-й пакет санкций ЕС против РФ будет направлен против СПГ
Очередной 15-й пакет санкций Евросоюза против России будет направлен против российского экспорта энергоносителей. Об этом сообщает европейское издание американской газеты Politico.
Источники издания утверждают, что разработка пакета стартует в январе 2025 года. Планируется ещё больше ограничить возможности европейских стран покупать российский СПГ.
Кроме того, в Евросоюзе намерены «ужесточить санкции против танкерного флота», использующегося якобы для перевозки российской нефти.
Ранее секретарь министерства нефти и газа Индии Панкадж Джайн заявил, что страна не намерена покупать СПГ, который производится в рамках проекта «Арктик СПГ 2», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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