«Препятствий нет». В Совфеде оценили желание Навального вернуться

Алексей Навальный не планирует эмигрировать в Германию и намерен вернуться в Россию после выздоровления. Об этом газете The New York Times сообщил источник в органах безопасности ФРГ.

Глава комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев заявил НСН, что никаких препятствий для возвращения оппозиционного политика на Родину нет.

«Навальный является гражданином Российской Федерации и имеет полное право находиться на территории страны. Он не в розыске по тем правонарушениям, которые он совершил. И я не вижу никаких препятствий, чтобы он возвращался в Российскую Федерацию. А далее всё будет зависеть от того, будет ли организовано масштабное следствие. Доследственные мероприятия уже проводятся», - отметил собеседник НСН.