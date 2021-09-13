В Пентагоне указали на отставание США от РФ в части модернизации оружия

Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВВС США Джон Хайтен призвал к ускорению бюрократических процедур для модернизации оружия, указав на отставание от РФ в этой сфере.

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Как сообщает РИА Новости, об этом он сказал в ходе подкаста института Брукингса.

По словам Хайтена, ядерные силы РФ являются полностью модернизированными в отличие от США. Он подчеркнул, что США должны двигаться быстрее при наличии таких соперников как РФ и Китай.

Ранее в Кремле заявили, что Россия недовольна приближением военной инфраструктуры НАТО к российским границам.

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ФОТО: flickr/David B. Gleason
ТЕГИ:СШАПентагон
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