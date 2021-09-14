Пентагон: Война с Россией и Китаем будет ужасной для всего мира
Война с Россией и Китаем приведет к разрушительным последствиям для всего мира, и целью США должно стать недопущение подобного противостояния. Об этом заявил замглавы Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Хайтен.
В ходе видеоконференции, организованной институтом Брукингса, Хайтен напомнил о холодной войне, назвав ее «самой значительной конфронтацией между двумя великими державами» и отметив, что США не допускали прямого столкновения с СССР.
«Что касается великих держав, нашей целью должно быть никогда не допустить войны с Китаем, никогда не допустить войны с Россией, потому что это будет ужасным днем для планеты, ужасным днем для наших стран. Он разрушит мир, разрушит мировую экономику», — цитирует генерала РИА Новости.
По мнению Хайтена, странам необходимо стремиться к сотрудничеству, отмечает Ura.ru.
Кроме того, генерал отметил успехи в рамках переговоров с РФ по стратегической стабильности, которые касаются не только ядерной, но и космической сферы. Хайтен добавил, что аналогичный диалог необходим и с Китаем, пишет Газета.ру.
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