Пентагон: Война с Россией и Китаем будет ужасной для всего мира

Война с Россией и Китаем приведет к разрушительным последствиям для всего мира, и целью США должно стать недопущение подобного противостояния. Об этом заявил замглавы Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Хайтен.

В ходе видеоконференции, организованной институтом Брукингса, Хайтен напомнил о холодной войне, назвав ее «самой значительной конфронтацией между двумя великими державами» и отметив, что США не допускали прямого столкновения с СССР.

«Что касается великих держав, нашей целью должно быть никогда не допустить войны с Китаем, никогда не допустить войны с Россией, потому что это будет ужасным днем для планеты, ужасным днем для наших стран. Он разрушит мир, разрушит мировую экономику», — цитирует генерала РИА Новости.

По мнению Хайтена, странам необходимо стремиться к сотрудничеству, отмечает Ura.ru.

Кроме того, генерал отметил успехи в рамках переговоров с РФ по стратегической стабильности, которые касаются не только ядерной, но и космической сферы. Хайтен добавил, что аналогичный диалог необходим и с Китаем, пишет Газета.ру.

