Шойгу заявил, что армия России достигнет целей до 2025 года
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российская армия намерена достичь намеченных целей до 2025 года.
"Продолжаем наращивать боевую мощь Вооруженных сил. В том числе за счет поставок современных вооружений и совершенствования подготовки войск с учетом опыта СВО. Последовательная реализация мероприятий, планов деятельности до 2025 года позволит достичь намеченных целей", - сказал глава оборонного ведомства.
Министр подчеркнул, что США и их союзники продолжают вооружать Вооруженные силы Украины (ВСУ), а Киев продолжает отправлять необученных солдат в бессмысленные штурмы.
Ранее, 26 сентября, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в России продолжается работа над доукомплектованием Вооруженных сил контрактниками и контролю за боевой и военно-политической подготовкой военнослужащих, передает "Радиоточка НСН".
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru