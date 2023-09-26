Шойгу заявил, что армия России достигнет целей до 2025 года

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российская армия намерена достичь намеченных целей до 2025 года.

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"Продолжаем наращивать боевую мощь Вооруженных сил. В том числе за счет поставок современных вооружений и совершенствования подготовки войск с учетом опыта СВО. Последовательная реализация мероприятий, планов деятельности до 2025 года позволит достичь намеченных целей", - сказал глава оборонного ведомства.

Министр подчеркнул, что США и их союзники продолжают вооружать Вооруженные силы Украины (ВСУ), а Киев продолжает отправлять необученных солдат в бессмысленные штурмы.

Ранее, 26 сентября, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в России продолжается работа над доукомплектованием Вооруженных сил контрактниками и контролю за боевой и военно-политической подготовкой военнослужащих, передает "Радиоточка НСН".

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ФОТО: Минобороны РФ
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