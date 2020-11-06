СМИ: Трех российских министров могут отправить в отставку
Три федеральных министров могут уже в ближайшее время уйти в отставку в России, сообщает газета «Коммерсант».
Источники издания в администрации президента заявляют, что министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев должен получить должность полпреда президента в Уральском федеральном округе, сменив на этом посту Николая Цуканова.
Также утверждается, что министр транспорта Евгений Дитрих вместо кабинета в Москве может получить должность губернатора Белгородской области. Кроме того, собеседники издания говорят о грядущей отставке главы Минприроды Дмитрия Кобылкина.
Все трое министров были назначены в 2018 году, когда премьером был Дмитрий Медведев. Несмотря на отставку правительства в январе 2020 года, Якушев, Дитрих и Кобылкин сохранили свои посты и при новом главе кабмина Михаиле Мишустине.
Ранее президент России Владимир Путин подписал новый закон о правительстве, согласно которому новые кандидаты на должность министров будут назначаться только после утверждения Госдумой.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,7 млн+20 582 / сут.
Умерли
29 887+378 / сут.
Выздоровели
1,3 млн+16 955 / сут.
- Власти Москвы оштрафовали более 160 тыс нарушителей антиковидных мер
- СМИ: Трамп будет требовать пересчёта голосов в Пенсильвании
- Памфилова предложила Путину развести избирательный и учебный процессы
- Власти Невады не увидели фактов фальсификаций на выборах в США
- Уголовное дело завели на медсестру, таскавшую детей за волосы в Новосибирске
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru