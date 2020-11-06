СМИ: Трех российских министров могут отправить в отставку

Три федеральных министров могут уже в ближайшее время уйти в отставку в России, сообщает газета «Коммерсант».

Источники издания в администрации президента заявляют, что министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев должен получить должность полпреда президента в Уральском федеральном округе, сменив на этом посту Николая Цуканова.

Также утверждается, что министр транспорта Евгений Дитрих вместо кабинета в Москве может получить должность губернатора Белгородской области. Кроме того, собеседники издания говорят о грядущей отставке главы Минприроды Дмитрия Кобылкина.

Все трое министров были назначены в 2018 году, когда премьером был Дмитрий Медведев. Несмотря на отставку правительства в январе 2020 года, Якушев, Дитрих и Кобылкин сохранили свои посты и при новом главе кабмина Михаиле Мишустине.

Ранее президент России Владимир Путин подписал новый закон о правительстве, согласно которому новые кандидаты на должность министров будут назначаться только после утверждения Госдумой.