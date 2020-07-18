Служащего ВМС США подозревают в передаче секретных сведений россиянину

Отмечается, что подозреваемый работал в сфере информации и технологии и получил данные с компьютера 9 января 2019 года, сознавая, по мнению обвинителей, что информация может «нанести ущерб Соединенным Штатам или принести пользу иностранному гражданину.

Власти сообщают, что Бриггс имел доступ к информации о национальной обороне с октября 2018 года по январь 2019 года.

Военный трибунал, где старшине ВМС США предъявят обвинения, состоится на следующей. Пока Бриггса содержат под стражей. Информацию о российском контактере, месте и обстоятельствах знакомства с ним не разглашают.

Ранее НСН сообщала, что московский городской суд вынес приговор гражданину США Полу Уилану, который ранее был задержан российскими спецслужбами и обвинен в шпионской деятельности. Его приговорили к 16 годам колонии по обвинению в ведении разведывательной деятельности.

