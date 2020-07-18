Служащего ВМС США подозревают в передаче секретных сведений россиянину
Старшина ВМС США Чарльз Бриггс арестован в Портсмуте (штат Вирджиния) по подозрению в передаче секретной информации гражданину России. Об этом сообщает 18 июля, в субботу, издание The Virginian-Pilot.
Известно, что Бриггса подозревают в несанкционированном распространении секретных данных оборонного характера, которые хранились в правительственном компьютере на авиабазе Оффутт в штате Небраска.
Отмечается, что подозреваемый работал в сфере информации и технологии и получил данные с компьютера 9 января 2019 года, сознавая, по мнению обвинителей, что информация может «нанести ущерб Соединенным Штатам или принести пользу иностранному гражданину.
Власти сообщают, что Бриггс имел доступ к информации о национальной обороне с октября 2018 года по январь 2019 года.
Военный трибунал, где старшине ВМС США предъявят обвинения, состоится на следующей. Пока Бриггса содержат под стражей. Информацию о российском контактере, месте и обстоятельствах знакомства с ним не разглашают.
Ранее НСН сообщала, что московский городской суд вынес приговор гражданину США Полу Уилану, который ранее был задержан российскими спецслужбами и обвинен в шпионской деятельности. Его приговорили к 16 годам колонии по обвинению в ведении разведывательной деятельности.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
765 тыс.+6 234 / сут.
Умерли
12 247+124 / сут.
Выздоровели
547 тыс.+7 490 / сут.
- Основатель журнала Time Out скончался в возрасте 73 лет
- Александровская перед смертью оставила записку
- Служащего ВМС США подозревают в передаче секретных сведений россиянину
- Автоэксперт назвал условие восстановления российского автопрома
- ЕС критикует санкции США против «Северного потока-2»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru