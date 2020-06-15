Гражданин США Пол Уилан приговорен к 16 годам в России за шпионаж
Московский городской суд вынес приговор гражданину США Полу Уилану, который ранее был задержан российскими спецслужбами и обвинен в шпионской деятельности. Его приговорили к 16 годам колонии, передает РИА ФАН.
Уилан был задержан в российской столице 28 декабря 2018 года, ему предъявили обвинение в ведении разведывательной деятельности.
По данным следствия, на изъятой у него флэшке содержались секретные данные, составляющие государственную тайну. Родственники Уилана утверждают, что тот приехал в Москву по приглашению на свадьбу. Сам он вину не признал.
Ранее представитель гособвинения просил приговорить американца к 18 годам колонии, отмечает RT.
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