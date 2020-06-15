Гражданин США Пол Уилан приговорен к 16 годам в России за шпионаж

Уилан был задержан в российской столице 28 декабря 2018 года, ему предъявили обвинение в ведении разведывательной деятельности.

По данным следствия, на изъятой у него флэшке содержались секретные данные, составляющие государственную тайну. Родственники Уилана утверждают, что тот приехал в Москву по приглашению на свадьбу. Сам он вину не признал.

Ранее представитель гособвинения просил приговорить американца к 18 годам колонии, отмечает RT.





