В Майами мексиканца заподозрили в работе «русским агентом»

Власти США арестовали гражданина Мексики, которого подозревают в работе на Россию. Об этом сообщает Associated Press, передает Североамериканское бюро НСН.

Как пишет агентство, по утверждению властей США арестованный мексиканец Гектор Алехандро Кабрера Фуэнтес был нанят неназванным государственным чиновником из России для того, чтобы найти автомобиль источника из правительства США в Майами и сообщить русским о его месторасположении.

По данным Министерства юстиции, российский чиновник завербовал Фуэнтеса в 2019 году. Также по данным американского ведомства, Фуэнтес дважды ездил в Москву, чтобы встретиться с этим чиновником, и во время второй встречи получил описание автомобиля источника правительства США.

По словам министра юстиции, Фуэнтес признался сотрудникам правоохранительных органов, что он был направлен российским правительственным чиновником для проведения операции.

