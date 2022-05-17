Прайс: США хотят укрепить позиции Киева за столом переговоров

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что задачей Соединенных Штатов является укрепление позиции Украины за столом переговоров. Об этом сообщает ТАСС.

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По словам Прайса, США действуют по двум направлениям: поддержка и укрепление позиций партнеров в Киеве и создание условий для дипломатического диалога Украины с Россией.

Он также отметил, что Соединенные Штаты продолжат помогать Украине любыми приемлемыми способами, в том числе вооружением Киева и давлением на Москву.

Власти РФ рано утром 24 февраля объявили о проведении военной операции на территории Украины. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПереговорыУкраинаСША
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