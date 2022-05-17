Прайс: США хотят укрепить позиции Киева за столом переговоров

По словам Прайса, США действуют по двум направлениям: поддержка и укрепление позиций партнеров в Киеве и создание условий для дипломатического диалога Украины с Россией.

Он также отметил, что Соединенные Штаты продолжат помогать Украине любыми приемлемыми способами, в том числе вооружением Киева и давлением на Москву.

Власти РФ рано утром 24 февраля объявили о проведении военной операции на территории Украины. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».