Слуцкий прокомментировал слова Лукашенко о Зеленском

«И Зеленскому и его заокеанским хозяевам они явно могут не понравиться», — заявил депутат. Он считает, что президент Белоруссии ясно дал понять, что диверсия, совершенная на территории страны с «ведома Зеленского», показала, что ему не нужен мир, и Киев «по указке Вашингтона пытается втянуть Минск в военный конфликт».

Доверие к Киеву рухнуло, отметил Слуцкий.

Напомним, Лукашенко заявил, что Зеленский должен был знать о подготовке диверсии в республике. Он назвал президента Украины «гнидой».

