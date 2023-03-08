Слуцкий прокомментировал слова Лукашенко о Зеленском

Жесткость слов белорусского президента Александра Лукашенко про украинского лидера Владимира Зеленского говорит о том, что политика Минска в отношении Киева может претерпеть изменения, сообщил в Telegram лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

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«И Зеленскому и его заокеанским хозяевам они явно могут не понравиться», — заявил депутат. Он считает, что президент Белоруссии ясно дал понять, что диверсия, совершенная на территории страны с «ведома Зеленского», показала, что ему не нужен мир, и Киев «по указке Вашингтона пытается втянуть Минск в военный конфликт».

Доверие к Киеву рухнуло, отметил Слуцкий.

Напомним, Лукашенко заявил, что Зеленский должен был знать о подготовке диверсии в республике. Он назвал президента Украины «гнидой».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:БелоруссияУкраинаВладимир ЗеленскийАлександр ЛукашенкоЛеонид Слуцкий
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