«Акт бессилия»: в МИД Украины оценили слова Лукашенко о Зеленском

Представитель МИД Украины Олег Николенко в своих соцсетях заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко позволил себе «грубый персональный выпад» в адрес украинского лидера Владимира Зеленского.

Подоляк заявил, что российский А-50 под Минском атаковали «местные партизаны»

По его словам, Киев оставляет это высказывание без ответа.

«Лукашенко также позволил себе грубый персональный выпад в адрес президента Украины. Этот акт бессилия оставим без ответа», - написал Николенко.

Ранее Лукашенко назвал Зеленского «гнидой» и заявил, что украинский президент должен был знать о подготовке диверсии в республике в отношении российского самолёта А-50, так как такие операции не проводятся «без согласования с руководителем страны и главнокомандующим», сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Климентьев
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийМИД УкраиныУкраинаБелоруссияАлександр Лукашенко
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