«Акт бессилия»: в МИД Украины оценили слова Лукашенко о Зеленском

По его словам, Киев оставляет это высказывание без ответа.

«Лукашенко также позволил себе грубый персональный выпад в адрес президента Украины. Этот акт бессилия оставим без ответа», - написал Николенко.

Ранее Лукашенко назвал Зеленского «гнидой» и заявил, что украинский президент должен был знать о подготовке диверсии в республике в отношении российского самолёта А-50, так как такие операции не проводятся «без согласования с руководителем страны и главнокомандующим», сообщает НСН.

