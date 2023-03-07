«Акт бессилия»: в МИД Украины оценили слова Лукашенко о Зеленском
Представитель МИД Украины Олег Николенко в своих соцсетях заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко позволил себе «грубый персональный выпад» в адрес украинского лидера Владимира Зеленского.
По его словам, Киев оставляет это высказывание без ответа.
«Лукашенко также позволил себе грубый персональный выпад в адрес президента Украины. Этот акт бессилия оставим без ответа», - написал Николенко.
Ранее Лукашенко назвал Зеленского «гнидой» и заявил, что украинский президент должен был знать о подготовке диверсии в республике в отношении российского самолёта А-50, так как такие операции не проводятся «без согласования с руководителем страны и главнокомандующим», сообщает НСН.
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