В ИКИ РАН объявили о начале магнитной бури на Земле

По словам ученых, это произошло после прихода плазмы от вспышки на Солнце. Отмечается, что в районе высшего балла бури были зарегистрированы очень сильные полярные сияния, при этом центр наиболее интенсивного свечения уже успел сместиться в сторону Европы.

Известно, что вспышка на Солнце произошла 16 марта, но магнитная буря началась лишь через пять суток. Ее уровень составляет G1.7, она относится к разделу слабых. Согласно информации специалистов, буря может продлиться шесть дней.

Ранее ученые сообщили, что на Солнце появилась корональная дыра в форме «дракона», напоминает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».