В ИКИ РАН объявили о начале магнитной бури на Земле
В ночь на 21 марта на Земле началась магнитная буря. Об этом говорится в Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
По словам ученых, это произошло после прихода плазмы от вспышки на Солнце. Отмечается, что в районе высшего балла бури были зарегистрированы очень сильные полярные сияния, при этом центр наиболее интенсивного свечения уже успел сместиться в сторону Европы.
Известно, что вспышка на Солнце произошла 16 марта, но магнитная буря началась лишь через пять суток. Ее уровень составляет G1.7, она относится к разделу слабых. Согласно информации специалистов, буря может продлиться шесть дней.
Ранее ученые сообщили, что на Солнце появилась корональная дыра в форме «дракона», напоминает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».
