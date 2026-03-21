Аферисты начали обманывать россиян через маркетплейсы
Мошенники стали предлагать покупателям в России понравившиеся товары на маркетплейсах дешевле и красть деньги. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса «МТС Защитник».
Известно, что аферисты взламывают аккаунты пользователей на маркетплейсах и специализированных интернет-площадках, смотрят историю покупок граждан, а после этого под видом продавцов предлагают жертвам купить аналогичную продукцию по более выгодной цене.
Аналитики говорят, что такая схема мошенников опасна тем, что она носит персонализированный характер. Отмечается, что, после того, как человеку предлагается именно то, что он искал, барьер недоверия снимается, и потенциальная жертва теряет свою бдительность.
На фоне этого пользователей предупредили, что настоящие продавцы на маркетплейсах или из небольших компаний не рассказывают о выгодных предложениях в телефонных звонках и не присылают ссылки для оплаты вне официальных площадок.
Ранее в МВД предупредили о мошеннической рассылке якобы от портала «Мos.ru», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
