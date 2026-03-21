Аферисты начали обманывать россиян через маркетплейсы

Мошенники стали предлагать покупателям в России понравившиеся товары на маркетплейсах дешевле и красть деньги. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса «МТС Защитник».

Известно, что аферисты взламывают аккаунты пользователей на маркетплейсах и специализированных интернет-площадках, смотрят историю покупок граждан, а после этого под видом продавцов предлагают жертвам купить аналогичную продукцию по более выгодной цене.

Россиянам объяснили, как распознать поддельный платежный QR-код

Аналитики говорят, что такая схема мошенников опасна тем, что она носит персонализированный характер. Отмечается, что, после того, как человеку предлагается именно то, что он искал, барьер недоверия снимается, и потенциальная жертва теряет свою бдительность.

На фоне этого пользователей предупредили, что настоящие продавцы на маркетплейсах или из небольших компаний не рассказывают о выгодных предложениях в телефонных звонках и не присылают ссылки для оплаты вне официальных площадок.

Ранее в МВД предупредили о мошеннической рассылке якобы от портала «Мos.ru», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

