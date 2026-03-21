В Ростовской области сбили около 90 украинских БПЛА
Массированную воздушную атаку отразили в Ростовской области ночью и утром 21 марта. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь в канале на платформе Мах.
«Порядка девяти десятков БПЛА отражены в девяти районах области», — написал губернатор.
Слюсарь подчеркнул, что дроны ликвидировали в Чертковском, Миллеровском, Тарасовском, Боковском, Милютинском районах. Кроме того, атакам подверглись Шолоховский, Кашарский, Красносулинский и Каменский районы. Данные о пострадавших и разрушениях уточняются.
Ранее в Минобороны рассказали, что прошедшей ночью над территорией России были уничтожены 283 украинских беспилотника самолетного типа.
