В Ростовской области сбили около 90 украинских БПЛА

Массированную воздушную атаку отразили в Ростовской области ночью и утром 21 марта. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь в канале на платформе Мах.

«Порядка девяти десятков БПЛА отражены в девяти районах области», — написал губернатор.

Слюсарь подчеркнул, что дроны ликвидировали в Чертковском, Миллеровском, Тарасовском, Боковском, Милютинском районах. Кроме того, атакам подверглись Шолоховский, Кашарский, Красносулинский и Каменский районы. Данные о пострадавших и разрушениях уточняются.

Ранее в Минобороны рассказали, что прошедшей ночью над территорией России были уничтожены 283 украинских беспилотника самолетного типа.

