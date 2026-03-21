ОСК заявила о выходе на ритмичное серийное производство кораблей для ВМФ
Объединенная судостроительная корпорация ритмично выпускает корабли разных классов для российского Военно-морского флота. Об этом заявил генеральный директор предприятия Андрей Пучков в поздравлении с днем рождения ОСК.
«Мы вышли на ритмичное серийное производство боевых кораблей в рамках выполнения государственного оборонного заказа», - отметил Пучков.
За год ОСК передала ВМФ несколько подводных лодок, морские тральщики, а также первый в истории страны боевой ледокол.
Кроме того, организация вышла на рекордные темпы выполнения заказов. В прошлом году ОСК сдала более 40 единиц судов и кораблей. Также впервые за десятилетия корпорация достигла рекордного темпа сдачи гражданских судов, корабелы строят седьмой атомный ледокол проекта 22220 и продолжат создание серии круизных лайнеров и специального флота.
Ранее стало известно, что на Балтийском заводе ОСК для госкорпорации «Росатом» одновременно строят два ледокола - «Чукотка» и «Ленинград».
