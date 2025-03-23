Слуцкий призвал осудить преступления Киева в отношении военнопленных

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий призвал парламентариев обратиться к депутатам всех стран мира, а также в ООН с призывом осудить преступления Киева и привлечь к ответственности исполнителей пыток в отношении военнопленных России, сообщает РИА Новости.

Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле «175 на 175»

По его словам, боль, через которую прошли российские пленные, невозможно вынести. Слуцкий указал на изощренность пыток, которые превосходит зверства нацистов. Среди них — избиение, травля собаками, отрезание конечностей, а также — угрозы родственниками, вымогательство. Нацистский «персонал» секретных тюрем скрывает свои лица под масками и балаклавами, указал депутат. Отмечается, что российские спецслужбы найдут данные о каждом, и о том, что они сделали, не забудут.

Ранее стало известно, что украинские командиры пытаются ликвидировать тех, кто сдается в плен российским военным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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