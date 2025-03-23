Слуцкий призвал осудить преступления Киева в отношении военнопленных

По его словам, боль, через которую прошли российские пленные, невозможно вынести. Слуцкий указал на изощренность пыток, которые превосходит зверства нацистов. Среди них — избиение, травля собаками, отрезание конечностей, а также — угрозы родственниками, вымогательство. Нацистский «персонал» секретных тюрем скрывает свои лица под масками и балаклавами, указал депутат. Отмечается, что российские спецслужбы найдут данные о каждом, и о том, что они сделали, не забудут.

Ранее стало известно, что украинские командиры пытаются ликвидировать тех, кто сдается в плен российским военным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

