Слуцкий: Президент Чехии подписал гражданам страны смертный приговор

Президент Чехии Петр Павел подписал для граждан страны смертный приговор ради геополитических амбиций США и «сиюминутных выгод» Киева, сообщил в Telegram глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

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Так он отреагировал на решение чешского лидера разрешить гражданам страны присоединиться к Вооруженным силам Украины для участия в боевых действиях.

По словам парламентария, президент Украины Владимир Зеленский хочет, чтобы в ВСУ было как можно больше иностранных легионеров. Слуцкий отметил, что 60 бойцов из Чехии не изменят ситуацию на поле боя.

Ранее премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что Украина до конца года получит 500 тысяч артиллерийских снарядов в рамках инициативы Чехии по закупке вооружения в третьих странах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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