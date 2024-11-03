Слуцкий: Президент Чехии подписал гражданам страны смертный приговор

Так он отреагировал на решение чешского лидера разрешить гражданам страны присоединиться к Вооруженным силам Украины для участия в боевых действиях.

По словам парламентария, президент Украины Владимир Зеленский хочет, чтобы в ВСУ было как можно больше иностранных легионеров. Слуцкий отметил, что 60 бойцов из Чехии не изменят ситуацию на поле боя.

Ранее премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что Украина до конца года получит 500 тысяч артиллерийских снарядов в рамках инициативы Чехии по закупке вооружения в третьих странах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

