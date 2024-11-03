Слуцкий: Президент Чехии подписал гражданам страны смертный приговор
Президент Чехии Петр Павел подписал для граждан страны смертный приговор ради геополитических амбиций США и «сиюминутных выгод» Киева, сообщил в Telegram глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Так он отреагировал на решение чешского лидера разрешить гражданам страны присоединиться к Вооруженным силам Украины для участия в боевых действиях.
По словам парламентария, президент Украины Владимир Зеленский хочет, чтобы в ВСУ было как можно больше иностранных легионеров. Слуцкий отметил, что 60 бойцов из Чехии не изменят ситуацию на поле боя.
Ранее премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что Украина до конца года получит 500 тысяч артиллерийских снарядов в рамках инициативы Чехии по закупке вооружения в третьих странах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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