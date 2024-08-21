Президент Чехии заявил о праве Украины взорвать «Северные потоки»

По его мнению, трубопроводы являются такими стратегическими объектами, поэтому у Украины было право атаковать «Северные потоки».

«Если бы атака была направлена ​​на прекращение поставок газа и нефти в Европу и возвращение денег в Россию, то – и я специально говорю «условно» – это была бы законная цель», - сказал политик.

Павел добавил, что у него нет информации о том, что за атакой на «Северные потоки» действительно стояла Украина.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что уверен в причастности США к подрыву «Северных потоков», сообщает RT.

