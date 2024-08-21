Президент Чехии заявил о праве Украины взорвать «Северные потоки»
В ходе вооружённых конфликтов атакуются не только военные цели, но и объекты стратегического характера. Об этом в интервью изданию Novinky заявил президент Чехии Петр Павел.
По его мнению, трубопроводы являются такими стратегическими объектами, поэтому у Украины было право атаковать «Северные потоки».
«Если бы атака была направлена на прекращение поставок газа и нефти в Европу и возвращение денег в Россию, то – и я специально говорю «условно» – это была бы законная цель», - сказал политик.
Павел добавил, что у него нет информации о том, что за атакой на «Северные потоки» действительно стояла Украина.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что уверен в причастности США к подрыву «Северных потоков», сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Кабмин одобрил законопроект о привлечении к ответственности уехавших россиян
- В Армении нашли мертвым пропавшего россиянина
- В ДТП с маршруткой в Саратове пострадали 13 человек
- Президент Чехии заявил о праве Украины взорвать «Северные потоки»
- Два аэропорта Мурманской области временно перестали работать
- В Нальчике военный заплатит штраф за хищение более полумиллиона рублей у Минобороны
- Обвиняемого в педофилии блогера Поднебесного отправили в СИЗО
- Голкипер Мануэль Нойер объявил о завершении карьеры в сборной ФРГ
- Взрывная волна от сбитой ракеты повредила 15 домов в Ростовской области
- Около 800 человек эвакуировали из ТРЦ на западе Москвы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru