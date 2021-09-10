Очередные «хотелки». В ЛНР назвали популизмом слова о «легком» взятии Луганска

Заявление Киева о «легком взятии» Донецка и Луганска не имеет ничего общего с действительностью, заявил подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сказал, что Вооруженные силы Украины могут взять Луганск и Донецк, если поступит такой приказ, но не хотят нести ответственность за возможные жертвы.

Марочко назвал это заявление Данилова популистским.

«Если он утверждает, что они не хотят быть ответственными за жертвы, которые будут среди мирных граждан, тогда почему они по сей день обстреливают республики Донбасса, где появляются жертвы среди мирного населения? За две последние недели и в ДНР, и в ЛНР есть жертвы в результате обстрелов, а также разорвавшихся боеприпасов со стороны вооруженных формирований Украины. Поэтому здесь уже этот вариант отпадает. Если они так уверены в своих силах, почему за восемь лет они этого так и не смогли сделать? Такие популистские заявления сделаны для того, чтобы поднимать рейтинги», - считает подполковник запаса.