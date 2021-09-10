Очередные «хотелки». В ЛНР назвали популизмом слова о «легком» взятии Луганска
Андрей Марочко объяснил, почему Киев не решится на силовую операцию в отношении народных республик.
Заявление Киева о «легком взятии» Донецка и Луганска не имеет ничего общего с действительностью, заявил подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сказал, что Вооруженные силы Украины могут взять Луганск и Донецк, если поступит такой приказ, но не хотят нести ответственность за возможные жертвы.
Марочко назвал это заявление Данилова популистским.
«Если он утверждает, что они не хотят быть ответственными за жертвы, которые будут среди мирных граждан, тогда почему они по сей день обстреливают республики Донбасса, где появляются жертвы среди мирного населения? За две последние недели и в ДНР, и в ЛНР есть жертвы в результате обстрелов, а также разорвавшихся боеприпасов со стороны вооруженных формирований Украины. Поэтому здесь уже этот вариант отпадает. Если они так уверены в своих силах, почему за восемь лет они этого так и не смогли сделать? Такие популистские заявления сделаны для того, чтобы поднимать рейтинги», - считает подполковник запаса.
Он отметил, что украинская армия на сегодняшний день не способна взять такие территории, как Донецкая и Луганская народная республики.
«Об этом неоднократно заявляли даже сами украинские генералы, которые адекватно оценивают обстановку. Дело в том, что силы ополчения, которые были в 2014 году, и нынешняя народная милиция обеих республик не идут ни в какое сравнение. Об этом Киев прекрасно знает. Также Киев прекрасно знает, что если Украина решится пойти по сценарию силового конфликта, то уже в это вмешается Российская Федерация. И об этом предупреждал как президент Российской Федерации Владимир Путин, так и другие российские политики. Поэтому то, что он сказал, что они имеют такую возможность – это очередные «хотелки» и популистские заявления», - рассказал собеседник «Радиоточки НСН».
Также Марочко заверил, что в случае нападения ВСУ на одну из народных республик, другая непременно придет ей на помощь.
«Мы (ДНР и ЛНР – прим. НСН) с 2015 года находимся в очень тесном взаимодействии. Прекрасным доказательством этого является Дебальцевская операция, которая проводилась совместно подразделениями народной милиции Луганской и Донецкой народных республик. Здесь у нас все нормально. Мы в тесном взаимодействии, и в случае необходимости вооружением и техникой мы друг другу поможем, что в принципе мы делаем регулярно», - резюмировал подполковник запаса Народной милиции ЛНР.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность войны с Россией.
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