Слуцкий пойдет на выборы под слоганом «Дело Жириновского живет»
8 февраля 202411:22
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий будет использовать в баннерной кампании кандидата на пост президента России имя Владимира Жириновского. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу партии.
В ЛДПР уточнили, что кампания Слуцкого стартовала сегодня, 8 февраля. В партии уточнили, что рядом с портретом кандидата будет и упоминание о Жириновской.
«Слуцкий. Дело Жириновского живет. ЛДПР», - привели в партии текстовое содержание баннера.
Ранее режиссер Александр Баранов в интервью НСН рассказал о подготовке работы над биографическим фильмом Владимире Жириновском «Жириновский. Взлет».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru