Слуцкий пойдет на выборы под слоганом «Дело Жириновского живет»

В ЛДПР уточнили, что кампания Слуцкого стартовала сегодня, 8 февраля. В партии уточнили, что рядом с портретом кандидата будет и упоминание о Жириновской.

«Слуцкий. Дело Жириновского живет. ЛДПР», - привели в партии текстовое содержание баннера.

Ранее режиссер Александр Баранов в интервью НСН рассказал о подготовке работы над биографическим фильмом Владимире Жириновском «Жириновский. Взлет».

