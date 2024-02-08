Слуцкий пойдет на выборы под слоганом «Дело Жириновского живет»

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий будет использовать в баннерной кампании кандидата на пост президента России имя Владимира Жириновского. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу партии.

ЦИК перенес на 8 февраля заседание о регистрации кандидатов в президенты

В ЛДПР уточнили, что кампания Слуцкого стартовала сегодня, 8 февраля. В партии уточнили, что рядом с портретом кандидата будет и упоминание о Жириновской.

«Слуцкий. Дело Жириновского живет. ЛДПР», - привели в партии текстовое содержание баннера.

Ранее режиссер Александр Баранов в интервью НСН рассказал о подготовке работы над биографическим фильмом Владимире Жириновском «Жириновский. Взлет».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ЖириновскийЛеонид СлуцкийЛДПР

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