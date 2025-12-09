Шойгу: Асеаноцентричная система нужна для безопасности в Евразии

Создать архитектуру равной и неделимой безопасности в Евразии поможет «асеаноцентричная система». Об этом заявил секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу, передает РИА Новости.

Шойгу указал на деградацию ситуации в области безопасности в Европе, Латинской Америке, на Ближнем Востоке,в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Для сохранения стабильности и предсказуемости на общем евразийском пространстве Москва продвигает инициативу создания архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии, выдвинутую президентом России Владимиром Путиным.

«Одним из ее элементов нам видится укрепление асеаноцентричной системы, которая сейчас проходит проверку на прочность», - указал Шойгу.

Ранее секретарь Совбеза назвал Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) фундаментом глобальной стабильности, пишет Ura.ru.

