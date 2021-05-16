Слуцкий отреагировал на новые принципы Европарламента в отношении России
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий возмутился принципами новых отношений с Россией, которые предлагает Европарламент (ЕП). Прежде всего, речь идет о том, чтобы поставить под сомнение итоги сентябрьских выборов в Госдуму. Парламентарий заявил, что планы ЕП вмешаться в дела суверенного государства и объявить новый созыв ГД нелегитимным ждет фиаско.
«С удивлением, переходящим в возмущение, прочёл сегодня новость о формировании пяти принципов Европарламента в отношении России, где ставятся под сомнение итоги ещё не состоявшихся, а только предстоящих в сентябре выборов в Госдуму. Избирательная кампания даже не стартовала, но уже объявляется мобилизация по признанию ее результатов сфальфицированными», - написал Слуцкий в воскресенье в Telegram-канале.
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По мнению политика, комитет ЕП по международным делам предлагает Брюсселю венесуэльско-белорусский сценарий по вмешательству в процессы формирования органов российской законодательной власти. Слуцкий считает, что из этого ничего не выйдет.
«Россия обязательно пригласит независимых международных наблюдателей, у которых будут все возможности убедиться в проведении выборов по демократическим стандартам, прозрачно и честно. Все планы по объявлению нового созыва Государственной Думы нелегитимным потерпят сокрушительное фиаско», - заявил парламентарий.
Слуцкий также добавил, что «очередной русофобский доклад заставляет ещё раз задуматься об адекватности наших, с позволения сказать, партнеров и коллег».
«"Печеньки" в виде "преимуществ Восточного партнёрства" в России не сработают, попытки грубого вторжения в дела суверенного государства также не пройдут», - отметил политик.
Ранее Европейский парламент выработал рекомендации по взаимодействию с Россией, в которых изложены принципы ведения дел с Москвой. Для борьбы с «российским вмешательством» в европейские дела и угрозе безопасности странам Евросоюза советуют вводить санкции, применять механизмы финансового контроля, вести международные расследования, а также поддерживать «продемократическое общество» в России. Проект доклада оказался в распоряжении RT.
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