Слуцкий отреагировал на новые принципы Европарламента в отношении России

По мнению политика, комитет ЕП по международным делам предлагает Брюсселю венесуэльско-белорусский сценарий по вмешательству в процессы формирования органов российской законодательной власти. Слуцкий считает, что из этого ничего не выйдет.

«Россия обязательно пригласит независимых международных наблюдателей, у которых будут все возможности убедиться в проведении выборов по демократическим стандартам, прозрачно и честно. Все планы по объявлению нового созыва Государственной Думы нелегитимным потерпят сокрушительное фиаско», - заявил парламентарий.

Слуцкий также добавил, что «очередной русофобский доклад заставляет ещё раз задуматься об адекватности наших, с позволения сказать, партнеров и коллег».

«"Печеньки" в виде "преимуществ Восточного партнёрства" в России не сработают, попытки грубого вторжения в дела суверенного государства также не пройдут», - отметил политик.

Ранее Европейский парламент выработал рекомендации по взаимодействию с Россией, в которых изложены принципы ведения дел с Москвой. Для борьбы с «российским вмешательством» в европейские дела и угрозе безопасности странам Евросоюза советуют вводить санкции, применять механизмы финансового контроля, вести международные расследования, а также поддерживать «продемократическое общество» в России. Проект доклада оказался в распоряжении RT.

