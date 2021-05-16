Европарламент определил принципы ведения дел с Россией
Европейский парламент выработал рекомендации по взаимодействию с Россией, в котором изложены принципы ведения дел с Москвой. Проект доклада оказался в распоряжении RT.
Для борьбы с «российским вмешательством» в европейские дела и угрозе безопасности странам Евросоюза советуют вводить санкции, применять механизмы финансового контроля, вести международные расследования, а также поддерживать «продемократическое общество» в России.
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В числе рекомендаций комитета по международным отношениям Европарламента государствам-членам ЕС - непризнание легитимности нового депутатского корпуса Госдумы РФ после выборов в сентябре 2021 года, создание круглосуточного телеканала для противодействия «русскоязычной пропаганде».
«ЕС должен быть готов отказаться признавать парламент РФ и потребовать отстранения России из международных организаций с парламентскими ассамблеями в случае, если парламентские выборы в России в 2021 году будут признаны фальсифицированными», - цитирует RT текст документа.
Также в Европарламенте считают необходимым принять стратегию содействия развитию стран «Восточного партнёрства», в которое входят Украина, Грузия, Молдавия, Армения, Азербайджан и Белоруссия.
Для успешной «защиты демократии во всем мире» авторы документа рекомендуют ЕС объединиться с США и разработать совместные меры противодействия России. В их числе единые санкции и условия представления финансовой помощи, а также поддержка активистов-правозащитников.
Ранее научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Екатерина Шумицкая в эфире НСН прокомментировала позицию главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о необходимости улучшения взаимодействия ЕС и США.
«Трамп нанес отношениям США и ЕС очень большой удар. Кризисы, возникшие в отношениях США и стран Евросоюза, еще не закончились и не завершены. Они касаются самоидентификации НАТО, восстановления беспошлинной торговле и другие. Но Боррель считает, что ЕС и США теперь могут выступать как союзники. Теперь ЕС и США также будут выступать единым фронтом по отношению к России, которая для них выступает как антагонист», - отметила эксперт.
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