Названы трендовые товары на День всех влюбленных
Глава аналитического департамента сервиса аналитики маркетплейсов Moneyplace Роман Мосолов заявил, что самым трендовым товаром в этом году стали 3D слепки для рук.
Самым трендовым товаром на День всех влюбленных в этом году стали 3D слепки для рук, также популярностью пользуются мужские ремни, открытки и рюмочные наборы с гравировкой, заявил глава аналитического департамента сервиса аналитики маркетплейсов Moneyplace Роман Мосолов в пресс-центре НСН.
«Я выделил несколько лидирующих позиций. Самый трендовый товар в этом году – это . Самый трендовый товар в этом году – это 3D слепки для рук. Выглядит этот подарок достаточно странно – бочка с гипсом, как будто строительный материал какой-то, в результате получается красиво. Также это мужские кожаные ремни, разные открытки. Целевая аудитория этого праздника – это школа, валентинки не потеряли своей актуальности. Также рюмочные наборы с гравировкой, бижутерия, браслеты», - рассказал он.
Подарков ко Дню святого Валентина будет в два раза меньше, чем годами ранее, а сам праздник планируют отмечать лишь 13% опрошенных, такие данные приводит опрос Superjob. Мужчины готовят подарки ко Дню влюбленных чаще, чем женщины (22% против 16%), и тратят на них заметно больше.
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