Слуцкий осудил заявления главы МИД ФРГ о поддержке режима Зеленского
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, говоря о планах продолжать поддерживать киевский режим, не скрывает симпатий к реинкарнации нацизма, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление главы комитета Госдумы РФ по международным делам Леонида Слуцкого.
«Заявляя о вечной поддержке режима Зеленского, глава германского МИД, к сожалению, никак не может скрыть симпатий к реинкарнации нацизма в украинской проекции и явно ностальгических нот. Но участие в подобном спектакле не принесет ни политических очков, ни плюсов на суровом суде истории», – сказал депутат.
По его словам, немцы тоже навряд ли оценят такую политику своих властей.
Бербок посетила Харьков 10 января и заявила, что ФРГ будет продолжать поставлять вооружение и энергетическое оборудование, чтобы Украина смогла пережить зиму, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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