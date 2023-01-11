Слуцкий осудил заявления главы МИД ФРГ о поддержке режима Зеленского

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, говоря о планах продолжать поддерживать киевский режим, не скрывает симпатий к реинкарнации нацизма, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление главы комитета Госдумы РФ по международным делам Леонида Слуцкого.

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«Заявляя о вечной поддержке режима Зеленского, глава германского МИД, к сожалению, никак не может скрыть симпатий к реинкарнации нацизма в украинской проекции и явно ностальгических нот. Но участие в подобном спектакле не принесет ни политических очков, ни плюсов на суровом суде истории», – сказал депутат.

По его словам, немцы тоже навряд ли оценят такую политику своих властей.

Бербок посетила Харьков 10 января и заявила, что ФРГ будет продолжать поставлять вооружение и энергетическое оборудование, чтобы Украина смогла пережить зиму, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаГерманияЛеонид Слуцкий
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