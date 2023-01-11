Слуцкий осудил заявления главы МИД ФРГ о поддержке режима Зеленского

«Заявляя о вечной поддержке режима Зеленского, глава германского МИД, к сожалению, никак не может скрыть симпатий к реинкарнации нацизма в украинской проекции и явно ностальгических нот. Но участие в подобном спектакле не принесет ни политических очков, ни плюсов на суровом суде истории», – сказал депутат.

По его словам, немцы тоже навряд ли оценят такую политику своих властей.

Бербок посетила Харьков 10 января и заявила, что ФРГ будет продолжать поставлять вооружение и энергетическое оборудование, чтобы Украина смогла пережить зиму, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

