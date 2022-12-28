В Германии потребовали отставки главы МИД Бербок после заявления о России

Пользователи социальной сети Twitter призвали отправить в отставку главу МИД Германии Анналену Бербок после ее заявлений об отношениях с Россией.

В ФРГ отказались поддерживать нормальные отношения с Россией

Ранее министр в интервью румынскому телеканалу Digi24 заявила, что нормальные отношения с Москвой сейчас невозможны. Также Бербок отметила, что Берлин продолжит ужесточать антироссийские санкции и поддерживать Украину.

Пользователи назвали высказывания Бербок недальновидными и провокационными, отметив, что подобные слова «усиливают ненависть россиян к ФРГ».

«Все, что она говорит или делает, прямо противоречит национальным интересам Германии. Канцлеру ФРГ Олафу Шольцу пора отправить ее в отставку», — высказался один из юзеров.

Кроме того, в Сети назвали заявления Бербок позором, а также указали, что Берлин становится «еще более зависимым и деиндустриализированным придатком США».

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ФОТО: Кандидат в канцлеры ФРГ от партии "Зеленые" Анналена Бербок
ТЕГИ:РоссияГермания
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