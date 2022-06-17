Слуцкий: Москва не планирует вводить визы для украинцев
17 июня 202219:47
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что российские власти не планируют вводить визовый режим для украинцев. Об этом сообщает «Интерфакс».
Как отметил Слуцкий, у россиян там «масса родственников и людей, которые рассчитывают на нашу помощь».
Ранее 17 июня стало известно, что визовый режим для россиян со стороны Украины будет введён с 1 июля 2022 года. Идея была поддержана президентом Украины Владимиром Зеленским.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru