Слуцкий: Москва не планирует вводить визы для украинцев

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что российские власти не планируют вводить визовый режим для украинцев. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как отметил Слуцкий, у россиян там «масса родственников и людей, которые рассчитывают на нашу помощь».

Ранее 17 июня стало известно, что визовый режим для россиян со стороны Украины будет введён с 1 июля 2022 года. Идея была поддержана президентом Украины Владимиром Зеленским.

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ФОТО: РИА Новости
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