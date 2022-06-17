Слуцкий: Москва не планирует вводить визы для украинцев

Как отметил Слуцкий, у россиян там «масса родственников и людей, которые рассчитывают на нашу помощь».

Ранее 17 июня стало известно, что визовый режим для россиян со стороны Украины будет введён с 1 июля 2022 года. Идея была поддержана президентом Украины Владимиром Зеленским.