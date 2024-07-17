Слуцкий: Крымский мост надежно защищен

Крымский мост надёжно защищён, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Белоусов рассказал об отражении самой массированной ракетной атаки на Крымский мост

По его словам, этот объект остаётся недостижимой целью «террористического режима» Владимира Зеленского. Как заявил парламентарий, это крупнейший объект гражданской инфраструктуры, уникальная транспортная артерия.

Он указал, что любые атаки на мост — акт государственного терроризма, за который всегда последует самый суровый ответ со стороны России.

Киев оправдывается за неудачные атаки по Крымскому мосту, делая новые заявления о возможных ударах по объекту, сообщил в интервью НСН член Совета федерации от Крыма Сергей Цеков.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:Леонид СлуцкийВСУУкраинаКрымский Мост

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