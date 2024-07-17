Слуцкий: Крымский мост надежно защищен

По его словам, этот объект остаётся недостижимой целью «террористического режима» Владимира Зеленского. Как заявил парламентарий, это крупнейший объект гражданской инфраструктуры, уникальная транспортная артерия.

Он указал, что любые атаки на мост — акт государственного терроризма, за который всегда последует самый суровый ответ со стороны России.

Киев оправдывается за неудачные атаки по Крымскому мосту, делая новые заявления о возможных ударах по объекту, сообщил в интервью НСН член Совета федерации от Крыма Сергей Цеков.

