Слуцкий: Госдума направит обращение в большинство стран о попытке покушения на Путина

Госдума направит в большинство государств обращение о расследовании информации об обсуждении экс-президентом США Джо Байденом и бывшим главой Госдепа Энтони Блинкеном организации покушения на российского лидера Владимира Путина, сообщил в эфире телеканала «Россия 24» глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

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По его словам, должно быть объективное и беспристрастное. Парламентарий омтетил, что если данная информация подтвердится, то виновные должны понести ответственность.

Ранее заместитель председателя Госдумы Владислав Даванков добавил, что важно, чтобы о результатах расследования узнали граждане всех стран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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