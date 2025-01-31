Слуцкий: Госдума направит обращение в большинство стран о попытке покушения на Путина

По его словам, должно быть объективное и беспристрастное. Парламентарий омтетил, что если данная информация подтвердится, то виновные должны понести ответственность.

Ранее заместитель председателя Госдумы Владислав Даванков добавил, что важно, чтобы о результатах расследования узнали граждане всех стран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

