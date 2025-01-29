Госдума обратится в Конгресс США и ООН после слов Карлсона о покушении на Путина

Как сообщает пресс-служба нижней палаты парламента, с соответствующим предложением выступил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв, его инициативу поддержали главы всех фракций.

«Обратимся в Конгресс США с просьбой провести расследование этой ситуации. Она чревата глобальным конфликтом», – подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Заместитель председателя Госдумы Владислав Даванков, в свою очередь, добавил, что важно, чтобы о результатах расследования узнали граждане всех стран.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что Карлсон не предоставил никаких доказательств, поэтому не следует не верить такой информации «на слово», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

