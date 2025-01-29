Госдума обратится в Конгресс США и ООН после слов Карлсона о покушении на Путина
Депутаты Госдумы намерены обратится в Конгресс США и ООН после слов американского журналиста Такера Карлсона о якобы подготовке администрацией экс-президента США Джо Байдена покушения на российского лидера Владимира Путина.
Как сообщает пресс-служба нижней палаты парламента, с соответствующим предложением выступил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв, его инициативу поддержали главы всех фракций.
«Обратимся в Конгресс США с просьбой провести расследование этой ситуации. Она чревата глобальным конфликтом», – подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Заместитель председателя Госдумы Владислав Даванков, в свою очередь, добавил, что важно, чтобы о результатах расследования узнали граждане всех стран.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что Карлсон не предоставил никаких доказательств, поэтому не следует не верить такой информации «на слово», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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