Песков призвал не верить словам Карлсона о подготовке покушения на Путина

Американский журналист Такер Карлсон не предоставил доказательств, говоря о планах администрации экс-президента США Джо Байдена убить президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, призвав не верить такой информации «на слово».

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По словам Пескова, в Москве «не совсем понимают, что имел в виду Такер Карлсон, когда об этом говорил», поэтому комментировать не будут.

Во вторник, 28 января, Карлсон заявил, что предыдущая администрация США хотела «ускорить войну» с Россией и «пыталась убить» Путина. Никаких подробностей журналист не привел.

После этого заявления спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канеле написал, что считает обсуждение подготовки покушения на Путина — «серьезнейшей угрозой глобальной безопасности» и «прямым путем к началу ядерной войны».


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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:ПокушениеДмитрий ПесковВладимир Путин

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