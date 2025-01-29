Песков призвал не верить словам Карлсона о подготовке покушения на Путина

По словам Пескова, в Москве «не совсем понимают, что имел в виду Такер Карлсон, когда об этом говорил», поэтому комментировать не будут.

Во вторник, 28 января, Карлсон заявил, что предыдущая администрация США хотела «ускорить войну» с Россией и «пыталась убить» Путина. Никаких подробностей журналист не привел.

После этого заявления спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канеле написал, что считает обсуждение подготовки покушения на Путина — «серьезнейшей угрозой глобальной безопасности» и «прямым путем к началу ядерной войны».



