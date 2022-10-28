Слуцкий: Дальнейшее нагнетание ситуации Западом чревато катастрофой
Нагнетание напряженности со стороны Запада грозит вселенской катастрофой, считает лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Об этом политик заявил в комментарии для Telegram-канала «Специально для RT».
Слуцкий напомнил о 60-летней годовщине окончания Карибского кризиса: 28 октября 1962 года в Нью-Йорке стартовали переговоры СССР и США, которые положили конец почти двухнедельному балансированию мира на грани ядерной войны.
Лидер ЛДПР призвал не проводить прямых исторических параллелей с сегодняшними событиями. Вместе с тем Слуцкий отметил, что урок кризиса состоит в том, что политики должны находить в себе решимость достичь компромисса ради спасения мира.
«Среди западных политиков сегодня нет фигуры, которую можно было бы сравнить с президентом США [Джоном] Кеннеди, да и [президент РФ] Владимир Путин при всем масштабе его личности не готов, как он сам сказал, ассоциировать себя с [генсеком ЦК КПСС Никитой] Хрущевым. <…> Но нынешние руководители в Вашингтоне и Брюсселе должны понимать и отдавать отчет, что дальнейшее нагнетание реально чревато вселенской катастрофой. Карибский кризис 2.0 может обернуться апокалипсисом», — подчеркнул Слуцкий.
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