Слуцкий: Дальнейшее нагнетание ситуации Западом чревато катастрофой

Слуцкий напомнил о 60-летней годовщине окончания Карибского кризиса: 28 октября 1962 года в Нью-Йорке стартовали переговоры СССР и США, которые положили конец почти двухнедельному балансированию мира на грани ядерной войны.

Лидер ЛДПР призвал не проводить прямых исторических параллелей с сегодняшними событиями. Вместе с тем Слуцкий отметил, что урок кризиса состоит в том, что политики должны находить в себе решимость достичь компромисса ради спасения мира.

«Среди западных политиков сегодня нет фигуры, которую можно было бы сравнить с президентом США [Джоном] Кеннеди, да и [президент РФ] Владимир Путин при всем масштабе его личности не готов, как он сам сказал, ассоциировать себя с [генсеком ЦК КПСС Никитой] Хрущевым. <…> Но нынешние руководители в Вашингтоне и Брюсселе должны понимать и отдавать отчет, что дальнейшее нагнетание реально чревато вселенской катастрофой. Карибский кризис 2.0 может обернуться апокалипсисом», — подчеркнул Слуцкий.

