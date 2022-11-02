Сенатор Нарусова подтвердила наличие у Собчак гражданства Израиля

По её словам, телеведущая скоро вернется в Россию.

Нарусова добавила, что у Собчак нет никакого статуса по уголовному делу о вымогательстве, а адвокаты намерены обжаловать факт обыска в доме её дочери.

Ранее директор департамента госбезопасности Литвы Дарюс Яунишкис заявил, что Собчак имеет паспорт Израиля, поэтому она могла въехать в республику, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

